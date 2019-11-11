2019/11/11 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} ثمن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قصي السهيل، فيه الدور الذي لعبته الاسر التدريسية والطلبة خلال التظاهرات التي شهدها العراق، مؤكداً على" أهمية استئناف الدراسة الجامعية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السهيل يؤكد على أهمية استئناف الدراسة الجامعية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السهيل يؤكد على أهمية استئناف الدراسة الجامعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).