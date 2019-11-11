2019/11/11 | 09:32

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اليابان تعرب عن قلقها من سقوط ضحايا في التظاهرات العراقية وتدعو لضبط النفس

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

طالبت الولايات المتحدة، الاثنين (11 تشرين الثاني 2019)، الحكومة العراقية، بإيقاف العنف ضد المتظاهرين واجراء انتخابات مبكرة.

وقالت واشنطن في بيان، إن "الولايات المتحدة قلقة بشكل جدي من الهجمات المستمرة ضد المتظاهرين و الن

بغداد اليوم _ بغداد

اتفق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الأحد (10 تشرين الثاني، 2019) على "ضرورة" المضي بالتعديلات الدستورية، وتعديل قانون الانتخابات.

وقال المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان، إن الا

بغداد اليوم _ بغداد

قدمت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، اليوم الأحد (10 تشرين الثاني، 2019) مقترحات إلى الحكومة بشأن التظاهرات، بينها "ممارسة أقصى قدر من ضبط النفس"، وعدم استعمال الذخيرة الحية، إضافة إلى التحقيق في

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