2019/11/11 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تراتيل الزمن الضائع

بادر سيف

قال لها ذات شتاء نلتقي

قرب صخر الدهشة، نفتت عشب الضمائر

الملحدة

نتوحد في سر الماضي

المنزوي في تراتيل الزمن المتسارع

الضائع في ذؤابة الأيام

قال لها كلام

واقترب من نهاية التخفي

في صيرورة الزوايا

ذهب يئن في مراجل الرزايا

يصد ذئب الجوع

عن صبايا احترفن عشق سحابة الزيتون

يرتلن مع حصى الخنوع

بتلة الذهاب إلى خشبة الشراع

وداع يضمر قدم ملتوية

بصينية الأسماء المنتهية

...وانه الشتاء يرتل زيارات

المنافذ الصاعدة إلى السماء المنفتحة

على الدعوات

لتبزغ النوايا الباحثة

عن نمش في السوق

ظبية بداخلي ونوق

لن نلتقي

بل نلتقي ذات مساء تهالكت الغيوم

على شفاهه

قرب غابة المعاني

أبجدية العناد

نطعم الأطياف والليالي ما تبقى من نواح

على معارج العرفان

نقطف برهة العزف من غصن

مهاجر إلى مشارق الألحان

ينسدل الظن لمتاحف من نار

تلهو حينها بما تبقى من زمن ضائع

قرب مسبحة الدقائق المسافرة

نرتق التوابيت

بمخيلة المطر اللاهث على أبواب العشق

نرسل أطياف الدهشة

إلى نوافذ النوم المهيئة للإنجاب

...



وانه الشتاء في حضرة الليالي

شاحب كالسهر على جذوة الرهاب

يمضي إلى شساعة مشبوهة الأوصال

وظبية الدروب توشوش الهضاب

تساءل ضفة العبور إلى مسارب

الأنامل المطرزة بالغاب

وبين فطرة من حب وعطش

الشعاب

ينصب خيمة الزجاج

كي يجلب من همس الليالي

متاحف العباب

وذات صباح ماطر شرب نخب الميلاد

تغيب في هطل الوطن

وقف وقفته المسلوبة وغاب

هي كما صرة الأسرار

تمضغ ثوب المراحل المدلهمة

على فراش الدراية المحصنة

بأكاليل من عمى الألوان، كي تفحل ذكريات

بأبواب الصمت

ترسم بريشة الطوفان

سبائب الكون المتربع على أرواح الرغبة

قالت حنجرة الايام حنين الصدر

أسئلة المكان

تراتيل الضوء

...كلي نبض

الأبناء المحنطون في صوت الهوى الجائع

وردهة الأوان

كما الجمال يفيق في حقول من عمى الإنهاك

واستسلمت لبصيرة التهكم والحناجر المتبرمة

تعلم الحياة سر طفل باسم

قرب ينابيع الفرجة

تمد يد للجفى متاريس النوق الساهرة

قرب مرابع الليالي

ضلوع الجمر المفتت للدهشة

قال الزمان كلامه لعرق الأرض

أمثلة الظمأ لعسجد الحضن المرادف

للحن الحقب وجنون اليأس

الهابط بسحابة على اشراقة العوالم

المنتهية أضفر للكبرياء غربة بيضاء

لأسعد الضروالمتشابك زيتون اللهو

أحطم فراغ الغلب

المناهض لإرادة خيرة

اسحب سجادة النوم لينتفض الصخر

فماذا أقول للأفواه المقيدة بالرمل

وشقاء الثورة وحصاد الضجر

أشكو اليباس لجفن الورس

المجلجل لرفعة الجبال

استحالة الشطوط لسهاد التلفظ بالمير

أصرخ يصرخ التاريخ

يرتل معي ما ضاع من بيادر السؤال

يبطل نظارة الفراش

أقواس قزح

يهيل على مناكب الأيام شرشف الغلو

يعنف زمن يطوي نظراته البئيسة

وكلما غنيت كسرت جمجمة اللهو

المح سراب يشاغب نمش الرمال

يعطي التفاسير الزكية لتراتيليه العلية

وهي تكنس شغب الضيم والارتماء

قرب متاريس الصدور المتشابكة

كالحقد ينفث في مواكب البهت

ملاذه الموحل

لسنابل الجراح المزدانة ببهاء العناق

وإنا جيل القمر ضباب يلقي

على سلافة التاريخ هودج القلب

حارس الوثن أنا

حارس الحصن المهيأ للفتات

من أين لي إذن بأسماء الدروب

أجمعها أوراق يضيق بها الجنوب

الرؤى و الأماني الامينة

كيف العب * الغمايضة بمفاصل التفكير

في بتلة الشحوب

والشك في ما سيحصل للسنابل الضريرة

في كومة من طوب

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