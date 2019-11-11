اليابان تعلق بشأن تظاهرات العراق: على الحكومة الاستجابة لتطلعات الشعب

2019/11/11 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اصدرت اليابان، الاثنين، بيانا بشأن تظاهرات العراق، فيما طالبت الحكومة بالاستجابة لتطلعات الشعب.

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