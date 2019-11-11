عضو فيها: علقنا عضويتنا في مفوضية حقوق الانسان لحين توفر الظرف المناسب للعودة

2019/11/11 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكد عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان، علي البياتي، تعليق عضويته لحين توفر "الظرف المناسب".

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