2019/11/11 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر: وفد رفيع وصل إلى النجف وتوجه نحو المدينة القديمة حيث منزل السيستاني

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