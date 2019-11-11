حقوق الانسان: 4 شهداء و130 جريحاً بتظاهرات الناصرية يوم أمس

2019/11/11 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، الاثنين 11 تشرين الثاني 2019، بياناً بشأن الأحداث المؤسفة التي حدثت في مركز محافظة ذي قار يوم أمس الأحد.

يتبع.



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بغداد اليوم-بابل

جدد العشرات من أهالي بابل، الإثنين (11 تشرين الثاني، 2019) التظاهرات أمام تربية المحافظة، فيما حاولت القوات الأمنية تفريق المتظاهرين.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن قوات فض الشغب حاولت تفريق المتظاهرين المتواجدين أمام مديرية

بغداد اليوم- بغداد

اعلن مصرف الرافدين، الاثنين (11 تشرين الثاني 2019)، استمراره في منح السلف لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي بطاقة الماستر كارد .

وقال المصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الأنباء التي تناقلتها بعض وسا

بغداد اليوم _ بغداد

افاد مصدر أمني، اليوم الأحد، باحتراق دائرة تابعة لوزارة المالية قرب ساحة الخلاني وسط بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "حريقاً اندلع، مساء اليوم، في دائرة التأمين التابعة لوزارة المالية بالقرب من ساحة الخلاني وسط ب

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