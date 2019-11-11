2019/11/11 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أظهرت بيانات نشرتها وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، أنه من المتوقع أن يواصل إنتاج البلاد للسيارات الإنخفاض للعام التاسع على التوالي، في عام 2019 مع استمرار تراجع المبيعات المحلية والعالمية والتي هبطت إلى أقل من 4 ملايين وحدة للمرة الأولى منذ عام 2009.

وقالت الوكالة إن المبيعات المجمعة لمصنعي السيارات في كوريا الجنوبية في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، بلغت 3.24 مليون وحدة بتراجع بنسبة 0.7 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وفقا لبيانات الاتحاد الكوري لمصنعي السيارات.

ويعد الرقم الأدنى منذ عام 2009 حينما بلغت المبيعات مستوى 79.2 مليون وحدة في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

وتراجعت صادرات القطاع بنسبة 0.3% على أساس سنوي لتصل إلى 1.99 مليون سيارة خلال الفترة المذكورة، في حين هبطت المبيعات المحلية بنسبة 1.2 % لتحقق 1.25 مليون وحدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض إنتاج كوريا الجنوبية من السيارات للعام التاسع على التوالي) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض إنتاج كوريا الجنوبية من السيارات للعام التاسع على التوالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).