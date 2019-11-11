مصدر طبي لـ الغد برس : شهيدان و1100 مصاب في تظاهرات أمس الاحد بذي قار

2019/11/11 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر طبي رفيع في دائرة صحة ذي قار، اليوم الاثنين، عن أعداد المصابين بصدامات يوم أمس الاحد.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن "أعداد المصابين بصدامات يوم أمس الاحد بلغ 1100 شخص"، لافتا إلى أن "عدد المصابين توزع بين 700 شخص في مستشفى الحبوبي و400 شخص داخل مستشفى الحسين التعليمي".

واضاف، أن "أعداد الشهداء بلغت شهيدين اثنين"، مؤكدا أن "الدور البارز في إنقاذ الجرحى كان للدراجات النارية (الستوتة) ".

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