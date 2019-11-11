2019/11/11 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المتحدث الرسمي باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الدكتور سعد الحديثي اليوم الاثنين، ان تعديل قانون التقاعد الموحد سيوفر اكثر من 200 الف درجة وظيفية للشباب .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحديثي لواع: تعديل قانون التقاعد سيوفر اكثر من 200 الف درجة وظيفية للشباب) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحديثي لواع: تعديل قانون التقاعد سيوفر اكثر من 200 الف درجة وظيفية للشباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).