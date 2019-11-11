2019/11/11 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- خطوة برس اكد المتحدث الرسمي باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الدكتور سعد الحديثي اليوم الاثنين، ان تعديل قانون التقاعد الموحد سيوفر اكثر من 200 الف درجة وظيفية للشباب .وقال الحديثي لوكالة خطوة برس:ان “هذه الدرجات ستتوفر نتيجة تخفيض سن التقاعدي الى 60 سنة، وايضا اتاحة الفرصة لمن يرغب بالتقاعد عند بلوغه 45 سنة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحديثي : تعديل قانون التقاعد سيوفر اكثر من 200 الف درجة وظيفية للشباب وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحديثي : تعديل قانون التقاعد سيوفر اكثر من 200 الف درجة وظيفية للشباب) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحديثي : تعديل قانون التقاعد سيوفر اكثر من 200 الف درجة وظيفية للشباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).