حقوق الانسان: 4 شهداء و130 مصابا من القوات الامنية والمتظاهرين في ذي قار أمس

2019/11/11 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الاثنين، تسجيل 4 شهداء و130 مصابا من القوات الامنية والمتظاهرين في ذي قار، يوم أمس الأحد.

وقالت المفوضية في بيان حصلت “كلكامش برس” على نسخة منه، إنه “من خلال فرقها الرصدية تابعت الأحداث المؤسفة التي حدثت في مركز محافظة ذي قار (١٠ تشرين الثاني ٢٠١٩) قرب مديرية التربية ونقابة المعلمين بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب على خلفية إعلان الدوام الرسمي مما ادى الى سقوط (٤ ) شهداء وإصابة ( ١٣٠) من القوات الامنية والمتظاهرين اصابة البعض منهم خطرة”.

وأضافت المفوضية أنها “وثقت اعتقال (٣٤) متظاهر بصورة تعسفية وانتشار المتظاهرين في أحياء المدينة ومحاولتهم لاغلاق الدوائر الحكومية وتوزيع منشورات في مدينة الناصرية تحرض على ضرورة إغلاق كافة الدوائر الحكومية”.

وتابع بيان مفضوية حقوق الإنسان انها “تدين كافة أشكال العنف والاستخدام السيئ للغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية وقنابل الملوتوف والحجارة والآلات الحادة من قبل القوات الامنية وعدد من المتظاهرين والذي تسبب بسقوط الضحايا بين الطرفين”.

ودعت المفوضية المتظاهرين الى “التعاون مع القوات الامنية لإعادة الحياة الى المرافق العامة والمدارس والجامعات والدوائر وبما يعزز حقوق الانسان ويديم تقديم الخدمات الانسانية للمواطنين وتدعو كافة الأطراف الى الابتعاد عن الاحتكاك والتصادم والالتزام بسلمية التظاهرات”.

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