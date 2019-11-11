اليابان تعرب عن قلقها من سقوط عدد كبير في التظاهرين وتدعو الحكومة للإستجابة للمحتجين

2019/11/11 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةاعبرت وزارة الخارجية اليابانية، عن قلقها ازاء سقوط عدد كبير من الضحايا بين صفوف المتظاهرين خلال الاحتجاجات واسعة النطاق التي تحدث في العاصمة العراقية بغداد وفي الأجزاء الوسطى والجنوبية من البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماساتو أوتاكا في بيان ورد اطلعت عليه “كلكامش برس”، إن “اليابان تدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس للحد من وقوع المزيد من الضحايا، وستواصل مراقبة الوضع عن كثب”.

واضاف، أن “اليابان تتوقع أن العراق، بوصفه حجر زاوية للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، سيتجاوز الوضع الحالي بطريقة سلمية”.

وتابع أوتكا، ان “اليابان تأمل بشدة أن تستجيب حكومة العراق لتطلعات الشعب العراقي التي عبرت عنها المظاهرات الحالية، وتقوم بالإصلاحات بسرعة بطريقة تحوز على ثقتهم بشكل كبير وتحقق الاستقرار والتنمية في البلد”.

وحضّت الولايات المتّحدة، في وقت سابق من اليوم السلطات العراقيّة على إجراء انتخابات مبكرة والقيام بإصلاحات انتخابيّة، داعيةً إلى إنهاء أعمال العنف ضدّ المتظاهرين والتي خلّفت مئات القتلى.

وقال البيت الأبيض في بيان اليوم، إنّ واشنطن تريد من “الحكومة العراقيّة وقف العنف ضدّ المحتجّين والوفاء بوَعد الرئيس برهم صالح بتبنّي إصلاح انتخابي وإجراء انتخابات مبكرة”.

وأضاف البيان ان “الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء الهجمات المستمرة ضد المتظاهرين والناشطين المدنيين والإعلام، وكذلك إزاء القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت في العراق”.

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