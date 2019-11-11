مصرف الرافدين العراقي يصدر بيانا حول سلف الموظفين

2019/11/11 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين العراقي عن استمراره في منح السلف لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي بطاقة الماستر كارد....

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