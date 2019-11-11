امانة بغداد تستنفر ملاكاتها الخدمية في ساحتي التحرير والخلاني

2019/11/11 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، اليوم الاثنين، استنفار ملاكاتها الخدمية وعلى مدار الاسبوع في ساحتي التحرير والخلاني والشوارع المحيطة بها.

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