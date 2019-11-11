المنتخب الوطني لكرة اليد يعسكر في تونس تحضيرا للبطولة الاسيوية

2019/11/11 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الاتحاد العراقي لكرة اليد اقامة معسكر تدريبي خارجي للمنتخب الوطني بكرة اليد في تونس تتخلله عدد من المباريات التجريبية تحضيرا للمشاركة في البطولة الآسيوية التاسعة عشرة للرجال التي ستقام في الكويت خلال الفترة من السادس عشر ولغاية السابع والعشرين من شهر كانون الثاني المقبل .

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