عبد المهدي يعين 400 شخص على ملاك وزارة الداخلية العراقية

2019/11/11 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عيّن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة المئات من الاشخاص على ملاك وزارة الداخلية.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان مقتضب اليوم، انه وزارة الداخلية قائمتين تضمان اسماء 400 مواطن لتعيينهم على ملاك الوزارة.

ومنذ بدء الاحتجاجات الدامية في العاصمة بغداد، وعدد من محافظات الوسط والجنوب شرعت الحكومة الاتحادية بإجراءات التعيين في بعض دوائر الدولة ومؤسساتها سعيا منها لامتصاص غضب الشارع العراقي.

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