الذهب يرتفع بفعل استمرار مخاوف اتفاق التجارة والتباطؤ العالمي

2019/11/11 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين، بعد أن كانت لامست أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر خلال الجلسة السابقة، مدعومة بالمخاوف المستمرة حيال اتفاق التجارة الأمريكي الصيني والتباطؤ المحتمل للاقتصاد العالمي.

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