2019/11/11 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسلتنا: ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت تزور النجف للقاء بالسيستانيقبل 1 ساعة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو نوا الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/11 | 11:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو نوا.

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