بعد طول انتظار.. «فوتوشوب» متاحٌ الآن على آيباد

2019/11/11 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصباح/ وكالات

أطلقت شركة (أدوبي) Adobe رسميًا تطبيق تحرير الصور الشهير (فوتوشوب) Photoshop لحواسيب آيباد اللوحيَّة من آبل، وذلك بعد نحو عام من الإعلان عن ذلك.

وجاء الإعلان عن إطلاق التطبيق خلال مؤتمر التصميم السنوي (ماكس) Max الذي تعقده الشركة الأميركية، كما نشرت منشوراً على مدونتها تحتفل بإطلاق الإصدار الأول من التطبيق لحواسيب آيباد، إلى جانب خدمات، وتطبيقات أخرى.

فوتوشوب جديد

وأعادت أدوبي تصميم تطبيق فوتوشوب ليتوافق مع الأجهزة المحمولة، ويحوي العديد من الأدوات الأساسيَّة التي توفرها نسخة سطح المكتب من البرنامج، بما في ذلك أدوات الإنشاء، والتنميق، والأقنعة.



ومع أنَّ التطبيق الجديد لا يوفر جميع المزايا، إلا أنَّ الشركة وعدت بإضافة المزيد لاحقًا.

وقالت مديرة المنتج لفوتوشوب في منشور على مدونة أدوبي: "هذه هي البداية".



وأضافت: "يركز الإصدار الأول من فوتوشوب على آيباد على المهام الشائعة وسير العمل الذي نعرفه، والتي ستكون مفيدة لمعظم مستخدمي فوتوشوب".

ومع أنَّ بعض المزايا التي يُعتقد أنها مهمة لمستخدمي حواسيب آيباد، مثل دعم أداة القلم، أو الخط الزمني لتحريك الرسوم، غير متاحة في التطبيق الجديد، إلا أنَّ أدوبي أشارت إلى أنَّ التطبيق يدعم ملفات PSD الخاصة ببرنامج فوتوشوب ضمن خدمتها السحابية، الأمر الذي يسهل مزامنة الملفات بين الحاسوب اللوحي، والحواسيب المكتبية.

مع شريط أدوات

ويأتي تطبيق فوتوشوب لآيباد مع شريط أدوات في الجانب الأيسر، حيث تُوجد أدوات، مثل الفرشاة، والطباعة، وختم الاستنساخ، فرشاة الترميم، أداة Lasso.

وعلى الجانب الأيمن، هناك لوحات الطبقات، إلى جانب أدوات تحرير الصور، مثل السطوع، والتباين، والدرجة اللونية، والإشباع، والمستويات.



وهناك أيضًا لوحات لإجراء التعديلات على الصور.

يُذكر أنَّ تطبيق فوتوشوب الجديد متاح مجانًا فقط لمشتركي خدمة أدوبي السحابية Creative Cloud، ويتعين على غيرهم التسجيل والحصول على اشتراك في الخدمة، التي يعد أرخصها اشتراك 9.99 دولارات أميركيَّة شهرًا لتطبيقي فوتوشوب، و(لايت روم) Lightroom.

ووعدت أدوبي بإطلاق تحديثات لتطبيق فوتوشوب الخاص بأجهزة آيباد بالوتيرة ذاتها التي تطلق فيها تحديثات لتطبيقاتها الأخرى في خدمة Creative Cloud على أجهزة سطح المكتب.

تطبيق إليستريتور

كما كشفت (أدوبي) عن أنها تعتزم جلب تطبيق الرسوم (إليستريتور) Illustrator إلى حواسيب (آيباد) اللوحية، وذلك بعد إطلاق تطبيقها الآخر الشهير (فوتوشوب).

وقالت الشركة الأميركية في منشور على مدونتها: إن تطبيق (إليستريتور) سوف يتوفر لأجهزة آيباد خلال عام 2020.



كما أكدت أنها بدأت بالفعل في تطوير التطبيق، ولكن العمل عليه لا يزال في مرحلة مبكرة.



ومع أنه لا يُعلم بعد كيف سيبدو عليه التطبيق على الأجهزة المحمولة، ولكنْ يُتوقع أن يُمكّن المستخدمين من الاستفادة من الشاشة اللمسية، والقلم الإلكتروني الخاص بحواسيب آيباد.

وعلى غرار فوتوشوب، فإنَّ المستندات المنشأة على واحدة المنصات سوف تكون متاحةً للتحرير على المنصات الأخرى عن طريق خدمة التخزين السحابي الخاصة بأدوبي Creative Cloud.

وقالت أدوبي: "إنها سوف تبدأ الآن إتاحة التطبيق بنسخة تجريبية خاصة، وذلك مع عدد صغير جدًا من المستخدمين، نظرًا لكون التطبيق في مراحله الأولى.



ويمكن للمستخدمين الراغبين والمهتمين في البرنامج التجريبي للتطبيق، فيمكن التسجيل والاشتراك من هنا.

تواصل مع المصممين

وأضافت الشركة أنها بدأت بالفعل بالتواصل مع آلاف المصممين لفهم كيف يمكن بناء تطبيق (إليستريتور) لحواسيب آيباد في أفضل صورة ممكنة، وذلك بالاستفادة عن تجربة استخدامهم للحواسيب اللوحية.

ويُتوقع أن تكرر أدوبي ما فعلته مع فوتوشوب لحواسيب آيباد، إذ إنَّ التطبيق الذي أُطلقته لا يقدم جميع المزايا التي تقدمها نسخة سطح المكتب من التطبيق.



ولكن سوف تعمل على الشركة على إضافتها تدريجيًا.

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