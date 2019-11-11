2019/11/11 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان ،اليوم الاثنين، عن مقتل واصابة 134 شخصاً خلال الاحداث التي رافقت التظاهرات في محافظة ذي قار.وذكرت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، انها “رصدت الأحداث المؤسفة التي حدثت مركز محافظة ذي قار (١٠ تشرين الثاني ٢٠١٩) قرب مديرية التربية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احصائيات صادمة للضحايا والجرحى بعد يوم دموي شهدته محافظة ذي قار) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احصائيات صادمة للضحايا والجرحى بعد يوم دموي شهدته محافظة ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).