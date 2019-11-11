هيومن رايتس تدعو الأمم المتحدة للتركيز على مقتل المتظاهرين لدى مراجعة سجل العراق الحقوقي

2019/11/11 | 11:36

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بغداد اليوم- بغداد

دعت منظمة حقوق الانسان، الأثنين (11 تشرين الثاني 2019)، الأمم المتحدة إلى التركيز على مقتل المتظاهرين في العراق، لدى مراجعة سجل العراق الحقوقي.

وقالت المنظمة في بيان لها، إن "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يعقد اليوم جلسة الاستعراض الدوري الشامل لمراجعة سجلات حقوق الإنسان في العراق.



ينبغي أن يكون تصاعد عمليات قتل المتظاهرين على أيدي قوات الأمن العراقية خلال الشهر الماضي في قمة اهتمامات الدبلوماسيين أثناء صياغتهم التوصيات".

وأضافت، أن "قوات الأمن قتلت 147 متظاهراً على الأقل في احتجاجات ببغداد ومدن العراق الجنوبية في أوائل أكتوبر/تشرين الأول، وقُتِل أكثر من 100 في موجة ثانية منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول".

وتابعت المنظمة، أنه "في الموجة الثانية، أطلقت قوات الأمن في بغداد عبوات الغاز المسيل للدموع ليس فقط لتفريق الحشود ولكن في بعض الحالات مباشرة على المتظاهرين، وهو شكل وحشي للقوة القاتلة".





وأشارت الى أن "بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وثقت مقتل 16 متظاهرا بعبوات الغاز المسيل للدموع التي أصابتهم في رؤوسهم أو صدورهم.



ووجدت (منظمة العفو الدولية) أن بعض عبوات الغاز المسيل للدموع التي تستخدمها القوات العراقية لقتل المتظاهرين صُنعت في إيران".

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن تحالف "سائرون"، جواد حمدان، الاثنين (11 تشرين الثاني 2019)، حقيقة وجود اتفاق سياسي بين تحالفهم وبين القوى السياسية، على إبقاء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في منصبه.

وقال حمدان، في حديث لـ (بغداد اليوم)

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، الاثنين 11 تشرين الثاني 2019، عن تسليم وزارة الداخلية قامتين تضمان أسماء 400 مواطن لتعيينهم على ملاك الوزارة.

وقال المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مكتب رئيس الوزراء سلّم وزا

بغداد اليوم- بغداد

اكد المتحدث الرسمي باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي، الاثنين 11 تشرين الثاني 2019، ان تعديل قانون التقاعد الموحد سيوفر أكثر من 200 ألف درجة وظيفية للشباب العاطلين عن العمل.

وقال الحديثي في حديث صحفي، إن "هذ

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