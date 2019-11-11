عمليات سامراء لـ

2019/11/11 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - صلاح الدين

كشفت قيادة عمليات سامراء، عن قيامها بعملية دهم وتفتيش في مناطق متفرقة في المدينة بحثا عن مطلوبين.





وقال قائد العمليات اللواء

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