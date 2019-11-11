محافظة بغداد تصادق على استئناف العمل في مشروع مجاري الطارمية

2019/11/11 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

تعتزمُ محافظة بغداد بالتنسيق مع الجهات المختصة احالة وتنفيذ اربعة مشاريع مجار ستراتيجية ضمن العاصمة، مشيرة الى استمرارها بتنفيذ حملاتها الخدمية ضمن مناطق

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