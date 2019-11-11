إيران: مستمرون بتقليص التزاماتنا النووية لحين إيفاء جميع الأطراف بتعهداتها

2019/11/11 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، أن طهران مستمرة في تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي حتى الوصول لنقطة إيقاف جميع تعهداتها، إذا لم تفِ الأطراف الأخرى بالتزاماتها.

ولفت عراقجي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إلى أن آلية "إينستكس" يمكن أن تكون ناجحة في حال اشترى الأوروبيون النفط الإيراني.

وقال عراقجي: "الخطوات التي اتخذتها إيران لتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي جاءت ردا على عدم وفاء بقية الأطراف بتعهداتها، الأمر الذي أخل بالتوازن الذي أقره الاتفاق".

وتابع قائلا: "من الطبيعي ومن حقنا إذا لم يكن هناك حلول، أن نستمر حتى الوصول إلى النقطة التي سيتم فيها إيقاف جميع التزاماتنا".

وإجابة عن سؤال حول نجاح الآلية المالية الأوروبية "إينستكس"، قال عراقجي: "هذا النظام المالي جاء متأخراً جدا، ويتم العمل به على مستوى منخفض، ولم يتم العمل به حتى الآن بشكل كامل".

وشدد كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني: "في اعتقادنا فإن هذه الآلية سوف تكون ناجحة إذا قام الأوروبيون بشراء النفط من إيران، لأن صادرات إيران الرئيسية إلى أوروبا هي النفط".

وأضاف عراقجي: "إذا لم يتم شراء النفط الإيراني فلن يتبق الكثير من المال للمقايضة والتبادل التجاري وفق هذه الآلية، وبالتالي لا يمكن النظر لهذه الآلية المالية كحل جذري أو أداة فعالة تلبي جميع الاحتياجات المالية والمصرفية، وإنما مجرى مائي صغير ومحدود هكذا يجب رؤيته وتقييمه".

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