الحكيم يكشف تفاصيل لقائه مع الحلبوسي

2019/11/11 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم الاثنين، تفاصيل لقائه مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وقال الحكيم، في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، إن "تطورات الاوضاع السياسية ومطالب المتظاهرين والدور المطلوب لمجلس النواب ، كانت ابرز المحاور التي بحثناها خلال لقائنا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".

وأضاف: "شددنا على دور مجلس النواب في تشريع واقرار القوانين التي تساهم في تحقيق الاصلاح الشامل في البلاد ومن ثم الاستجابة لمطالب المتظاهرين ، في ذات الوقت اكدنا اهمية سلمية التظاهر والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والتعاون مع الاجهزة الامنية".

وتابع الحكيم: "كما اشرنا الى ضرورة اجراء الاصلاحات الواسعة على المستوى الخدمي وترشيق مؤسسات الدولة والقضاء على الفساد عبر التكامل في العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بغية توفير الحياة الكريمة لابناء شعبنا".

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