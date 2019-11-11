2019/11/11 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكتب رئيس الوزراء يسلم وزارة الداخلية قائمتين تضمان اسماء 400 مواطن لتعيينهم على ملاك الوزارة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/11 | 11:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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