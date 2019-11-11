الأسد: انتخابات 2021 مفتوحة أمام المرشحين

2019/11/11 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس السوري بشار الأسد - صورة ارشيفية

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