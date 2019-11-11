2019/11/11 | 11:51
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرئيس السوري بشار الأسد - صورة ارشيفية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسد: انتخابات 2021 مفتوحة أمام المرشحين) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسد: انتخابات 2021 مفتوحة أمام المرشحين) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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