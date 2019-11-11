تشيزني يبرر غضب كريستيانو رونالدو

2019/11/11 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تشيزني ورونالدو

دافع البولندي فويتشيك تشيزني، حارس مرمى يوفنتوس، عن زميله كريستيانو رونالدو نجم الفريق، عقب خروجه غاضبًا إثر استبداله في الشوط الثاني من مباراة ميلان.

وفاز يوفنتوس في ميدانه بأليانز ستاديوم، على ميلان بهدف دون مقابل أحرزه باولو ديبالا، في مباراة شهدت غضب رونالدو عقب استبداله بالدقيقة 55، ليخرج إلى غرفة خلع الملابس وليس إلى مقاعد البدلاء.

وقال تشيزني في تصريحات أبرزها موقع “توتو ميركاتو”: “أتوقع أن يكون اللاعب غاضبًا عندما يغادر أرض الملعب”.

وأضاف “كريستيانو لاعب بطل ومن الطبيعي أن يكون غاضبًا وقت الاستبدال، أنا متأكد من أنه في اللحظات الحاسمة من الموسم سيصنع الفارق”.

وتابع “كانت مباراة مفتوحة للغاية وميلان لعب بشكل جيد، لكن في النهاية حصلنا على النقاط الثلاث، أنا سعيد لأنني ساعدت الفريق، أصعب تصدي كان إنقاذ رأسية باكيتا، بينما كانت الهجمات الأخرى من خارج المنطقة”.

وواصل “أنا سعيد لأنني لم أستقبل هدف، دائمًا أفضل الانتصار بنتيجة (1-0) بدلاً من الفوز (4-3)”.

وختم “فيما يتعلق بالدوري، لا أعرف ما إذا كانت هناك مبارزة مع إنتر، هناك العديد من الفرق القوية مثل أتالانتا، روما ولاتسيو، وعلينا أن نكون مستعدين لضمان النقاط الثلاث”.

المصدر: كووورة

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