مبعوثة الأمم المتحدة تصل النجف للقاء السيستاني

2019/11/11 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ النجفوصلت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة، جينين بلاسخارت، صباح اليوم الاثنين، إلى محافظة النجف، للقاء المرجع الديني الأعلى، علي السيستاني.

وذكر مصدر محلي في النجف، لـ”كلكامش برس”، إن “ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة وصلت الى مكتب المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، وستلتقيه في فيث وقت لاحق من اليوم”.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق “يونامي”، قدمت أمس الأحد، مقترحات إلى الحكومة بشأن التظاهرات، بينها ممارسة أقصى قدر من ضبط النفس، وعدم استعمال الذخيرة الحية ضد المتظاهرين.

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