2019/11/11 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ الديوانية يعفي مدير تربية المحافظة من منصبه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/11 | 12:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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