البرلمان يدعو منظمات المجتمع المدني للمشاركة باجتماعات لجنة التعديلات الدستورية

2019/11/11 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} دعت رئاسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، منظمات المجتمع المدني للمشاركة باجتماعات لجنة التعديلات الدستورية.

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