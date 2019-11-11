بشير الحداد يترأس اجتماعاً جديداً للجنة التعديلات الدستورية بمشاركة ممثلي النقابات

2019/11/11 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وزير النفط يوعز بالتنسيق مع الحكومات المحلية في المحافظات لتوفير فرص العمل

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بغداد اليوم-بغداد

دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاثنين (11 تشرين الثاني 2019)، منظمات المجتمع المدني كافة، لإرسال ممثليها بغرض المشاركة باجتماعات لجنة التعديلات الدستورية، وإبداء رأيهم.





وقال الحلبوسي، في بيان تلقته (بغداد اليوم): "

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت كتلة سائرون النيابية، الاثنين (11 تشرين الثاني 2019)، بياناً بشأن إجراءات استجواب رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي في البرلمان.

وقال المتحدث الرسمي باسم الكتلة حمدالله الركابي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكتلة الن

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