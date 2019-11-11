لجنة التعديلات الدستورية تبدأ اعمالها داخل البرلمان

2019/11/11 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادبدات لجنة التعديلات الدستورية اعمالها، اليوم الاثنين، داخل البرلمان بحضور اللجان البرلمانية وممثلي النقابات والاتحادات المهنية.

وقال مراسل “كلكامش برس”، إن لجنة التعديلات الدستورية شرعت اليوم باعمالها، داخل مجلس النواب وبحضور اللجان النيابية وممثلي النقابات والاتحادات المهنية.

وقرر مجلس النواب، الاثنين (28 تشرين الأول 2019)، تشكيل لجنة نيابية لإجراء تعديلات على الدستور وتسليمها إلى البرلمان خلال فترة لا تتجاوز أربعة أشهر.

وأعلنت لجنة التعديلات الدستورية، الثلاثاء (5 تشرين الثاني 2019)، المضي بإنجاز التعديلات وفق التوقيتات المحددة، فيما أشارت إلى الاستعانة بخبرات الامم المتحدة.

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