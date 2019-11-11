محمد الحنفي - الدعوة للاحتفال بذكرى الشهيد المهدي...

2019/11/11 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحنفي الدعوة...لمن يوجهها...إلى من يتلقاها...من الأفراد...من أي قطاع...من الشعب...من عامة الناس...بدون تحديد...°°°°°°ونحن...نوجه دعوتنا...إلى كل عامل...إلى كل أجير...إلى كل...قطاعات الإنتاج...إلى كل...قطاعات الخدمات...إلى الشعب...إلى عامة الناس...من أجل الاحتفال...بذكرى...الشهيد المهدي...بذكرى...عريس الشهداء...

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