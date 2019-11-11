حسن خليل غريب - الفاسدون أمام كرسي الاعتراف: إضربوهم على جيوبهم

2019/11/11 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_خليل_غريب تكاثرت الاتهامات لانتفاضة الشعب اللبناني، شارك فيها أمراء الطوائف، وتبارى مثقفوهم بمن يأتي بأكثر ما يمكن من أوصاف التخوين والتخويف.وكانت الاتهامات أداة من أجل إرهاب الجماهير الشعبية لإخراجهم من الشارع، لأن هتافاته أخذت تؤرق مضاجعهم، وتهدد جيوبهم وأرصدتهم التي أُتخمت بمال الفقراء وقوت يومهم.ولكن إصرار الشعب على مواجهة أحزاب السلطة قلب المعادلات، فأخذ المشهد على المسرح السياسي وفي كواليسه الخلفية ......

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