2019/11/11 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق.. مقتل 4 متظاهرين وإصابة 130 في ذي قار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/11 | 12:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. مقتل 4 متظاهرين وإصابة 130 في ذي قار) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. مقتل 4 متظاهرين وإصابة 130 في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).