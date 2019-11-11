تحالف سائرون تعلن المضي باجراءات استجواب رئيس مجلس الوزراء

2019/11/11 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت كتلة سائرون النايبية ، اليوم الاثنين ، انها ماضية باجراءات استجواب رئيس مجلس الوزراء وفق الاطر الدستورية .

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