إسبانيا.. بيدرو سانشيز يفقد رهانه الانتخابي

2019/11/11 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اهتمت الصحف اليوم بالاحتجاجات لمتواصلة في العراق، وبنتائج اانتخابات التشريعية المبكرة في إسبانيا، والمسيرة المناهضة للإسلاموفوبيا التي نظمت في باريس يوم أمس.



الرئيس البوليفي إيفو موراليس قدم استقالته تحت الضغط والرئيس البرازيلي يعود إلى الواجهة بعد إطلاق سراحه يوم الجمعة.

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