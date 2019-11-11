مبيعات السيارات في الصين تهبط للشهر 16 على التوالي

2019/11/11 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت بيانات من أكبر اتحاد لصناعة السيارات في الصين أن مبيعات السيارات في البلاد انخفضت للشهر السادس عشر على التوالي في أكتوبر تشرين الأول، مع انكماش مبيعات المركبات العاملة بمصادر الطاقة الجديدة للشهر الرابع على التوالي

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