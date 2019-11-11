النفط ينزل أكثر من 1% بسبب مخاوف حرب التجارة

2019/11/11 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة يوم الاثنين وسط مخاوف بشأن فرص إبرام اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والصين بينما ضغطت بواعث القلق إزاء تخمة معروض على السوق.

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