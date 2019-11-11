في خطوة لافتة.. واشنطن تدين العنف بحق المتظاهرين العراقيين وتطالب بانتخابات مبكرة ووقف التدخلات الإيرانية

2019/11/11 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-بغداد في خطوة لافتة هي الأولى من نوعها منذ انطلاق التظاهرات الأخيرة في العراق؛ أصدر البيت الأبيض بياناً رسمياً طالب فيه الحكومة العراقية بالقيام بإصلاحات انتخابية وإجراء انتخابات مبكرة، داعياً المجتمع الدولي للانضمام إليه في تحقيق مستقبل أفضل للشعب العراقي، على حد قوله.وأدان البيان أعمال العنف التي مورست ضد المتظاهرين وخلفت مئات القتلى […]

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