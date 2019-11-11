اول دولة في العالم تعلق على ما يجري في العراق: سنواصل مراقبة الوضع عن كثب

2019/11/11 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق عبرت وزارة الخارجية اليابانية ،اليوم الاثنين، عن قلقها ازاء سقوط عدد كبير من الضحايا بين صفوف المتظاهرين خلال الاحتجاجات واسعة النطاق التي تحدث في العاصمة العراقية بغداد وفي الأجزاء الوسطى والجنوبية من البلاد.وقال المتحدث باسم الوزارة ماساتو أوتاكا في بيان اطلعت عليه “يس عراق”، ان “اليابان تدعو جميع الأطراف إلى ممارسة […]

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