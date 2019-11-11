2019/11/11 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرور العامة تدعو الى تثبيت لوحات مرورية للسيارات الغير مثبتة فيها قبل 2 ساعة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو نوا الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/11 | 12:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو نوا.

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