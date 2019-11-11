سائرون تعلن المضي باجراءات استجواب رئيس مجلس الوزراء

2019/11/11 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت كتلة سائرون النيابية، الاثنين، عن المضي باجراءات استجواب رئيس مجلس الوزراء، مبينة انها لن تساوم على الثوابت الوطنية والانسانية.

وقال المتحدث باسم الكتلة النائب حمدالله الركابي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "الكتلة النيابية لتحالف سائرون تعلن وبكل وضوح المضي باجراءات استجواب رئيس مجلس الوزراء وفق الاطر الدستورية والقانونية والنظام الداخلي لمجلس النواب".

واضاف ان "مواقفنا مبنية على مايتناسب مع مصالح الشعب ومطالب المتظاهرين المشروعة"، مشيرا الى "اننا لايمكن ان نساوم ابدا على الثوابت الوطنية والانسانية".

جدد ائتلاف النصر، اليوم الاثنين، تأكيده على المضي باستجواب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في مجلس النواب، معتبراً أن بعض خطوات الحكومة وخطاباتها "تعقد الأوضاع".

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