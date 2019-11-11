وزير التعليم العالي: يجب الالتزام بالدوام واستئناف الدراسة في الكليات والمعاهد

2019/11/11 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل على ضرورة الالتزام بالدوام واستئناف الدراسة في الكليات والمعاهد، لإثبات ان العراق وطن تعلم وتقدم

وقدم السهيل في بيان، شكره الى الكوادر التدريسية في الجامعات والمؤسسات التعليمية العراقية، والطلبة لشعورهم العالي بإبداء آرائهم وتطلعاتهم بشكل حضاري مسؤول من خلال الحفاظ على مكانة الحرم الجامعي والمؤسسات التعليمية والأكاديمية، وعدم الزج بها ضمن أجواء التنافس السياسي والحزبي، والحرص على إنجاح الخطة التعليمية، والتي حرصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على انجاحها ضمن توقيتات محددة في التقويم الجامعي.

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