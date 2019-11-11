في ظل تصاعد الاحتجاجات.. جينين بلاسخارت تصل النجف للقاء السيستاني

2019/11/11 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-النجف أعلن في النجف عن وصول ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت إلى المدينة للقاء المرجع الديني علي السيستاني، في إطار مساعي الأمم المتحدة لحل أزمة التظاهرات الأخيرة في العراق.وقالت مصادر صحفية إن محادثات بلاسخارت في النجف ستتركز حول تطورات الأوضاع في العراق، والتظاهرات التي تشهدها بغداد ومدن عراقية أخرى.[…]

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