2019/11/11 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت رئاسة برلمان اقليم كوردستان عقد جلسة بعد غد الاربعاء.

ودعت الرئاسة في بيان اعضاء البرلمان الى حضور الجلسة رقم (7) الاعتيادية للسنة التشريعية الاولى للدورة البرلمانية الخامسة وذلك في الساعة الـ11 صباحا يوم الاربعاء المصادف 2019/11/13.

هذا ولم تنشر الرئاسة جدول اعمال الجلسة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلمان اقليم كوردستان يعقد جلسة بعد غد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلمان اقليم كوردستان يعقد جلسة بعد غد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).