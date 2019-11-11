الدفاع تعلن اسماء المفسوخة عقودهم المعادين للخدمة

2019/11/11 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

اعلنت وزارة الدفاع، اسماء المفسوخة عقودهم المعادين للخدمة.

ودعت الوزارة في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، اليوم الاثنين، "المراتب من المفسوخة عقودهم

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