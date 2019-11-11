الحشد الشعبي يعلن تدمير مضافة لداعش الارهابي بعملية أمنية في سامراء

2019/11/11 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - سامراء

اعلنت مديرية الحشد الشعبي، تدمير مضافة لعصابات داعش بعملية أمنية شرق سامراء.

وقالت المديرية في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، اليوم الاثنين،

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